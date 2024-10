Tes Amundsen pojačala Budućnost Bemaks

Podgorica, (MINA) – Amerikanka Tes Amundes nova je košarkašica Budućnost Bemaksa, saopšteno je iz podgoričkog košarkaškog kluba.

Ona će u dresu crnogorskog prvaka zamijeniti Tiju Singlton, koja je zbog privatnih razloga tražila sporazumni raskid saradnje.

Amundsenje rođena 1999. godine, a visoka je 185 centimetara.

Amerikanka je do prije samo par dana bila članica Laresa iz Portorika, za koji je upisala 15 nastupa.

U prosjeku je igrala 37,6 minuta uz učinak od 16,3 poena i 5,7 skokova po meču.

Posljednji meč odigrala je 3. oktobra, kada je protiv San Germana ostvarila 17 poena, uz pet uhvaćenih lopti.

Najbolju partiju u ligi Portorika ostvarila je 24. septembra, kada je postigla 28 poena.

Amundes je, nakon koledža (Kalifornija stejt u NCAA 1), prvi put igrala u Evropi prošle sezone, kada je nastupila za Alvik Basket iz Švedske, gdje je na 24 utakmice imala prosjek 18,6 poena, uz pet skokova.

Amundes će imati priliku da debituje za Budućnost već 16. oktobra protiv Trešnjevke u Bemaks areni, u trećem kolu WABA lige.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS