Teodo ubjedljiv protiv Lovćena

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Teoda pobijedili su večeras u Tivtu cetinjski Lovćen 75:43, na startu nove sezone Prve A crnogorske lige.

Teodo je do pobjede vodio Miloš Popović sa 13, dok su po 11 poena ubacili Aron Evans i Filip Bakić.

U cetinjskom sastavu dvocifreni su bili Miloš Latković sa 14 i Milutin Đukanović sa deset poena.

Ubjedljiv je juče bio i SC Derbi, koji je slavio protiv Vukova 83:58.

U ostalim mečevima prvog kola satsaće se: Dečić – Milenijum (16h), Jedinstvo 1950 – Sutjeska Elektroprivreda (17h), Ibar – Danilovgrad (18h), Podgorica Bemax – Kotor (18.30h) i Šušanj – Primorje 1945 (20.30h).

