Tedi Riner osvojio treće olimpijsko zlato

Podgorica, (MINA) – Francuski džudista Tedi Riner treći put uzastopno osvojio je zlatnu olimpijsku medalju.

On je danas u Parizu, u finalnom meču kategorije preko 100 kilograma, savladao Minđonga Kima iz Južne Koreje.

Do pobjede došao je iponom 16 sekundi prije kraja.

Riner je tokom karijere osvojio i 11 titula prvaka svijeta i pet evropskih.

Bio je neporažen gotovo deset godina, a u tom periodu je zabilježio 154 pobjede.

U karijeri, dugoj skoro dvije decenije, doživio je svega devet poraza.

Bronzane medalje su pripale Temuru Rahimovu iz Tadžikistana i Ališer Jusupov iz Uzbekistana.

