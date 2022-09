Takmičarima Bese tri zlatne medalje u Hadžićima

Podgorica, (MINA) – Članovi Tekvondo kluba Besa nastup na međunarodnom turniru Hadžići Friendship championship završili su sa tri zlatne medalje.

Zlatne medalje u konkurenciji formi osvojili su Adelina Salihaj (seniorke do 30 godiona), Toni Marašaj i Nikola Junčaj (seniori do 40 godina).

Salihaj je ujedno proglašena za najbolju takmičarku u konkurenciji formi.

“U generalnom plasmanu Besi je pripalo treće mjesto u ekipnom plasmnu, u konkurenciji formi”, kazao je trener Nikola Gegaj.

Turnir u Hadžićima okupio je 407 takmičara iz država regiona .

Gegaj je najavio da će Anđela Berišaj naredne sedmice nastupiti na Evropskom prvenstvu za mlade u Tirani, u konkurenciji takmičarki do 21 godine.

Za vikend takmičari Bese nastupiće na G2 turniru Albanian open.

Za medalje boriće se Andrea Berišaj (do 59), Aurora Vuljaj (do 63), Anđela Berišaj (do 68), Leo Gegaj (do 63), Benan Jusufđokaj (do 51) i Damjan Junčaj (do 68).

