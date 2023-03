Takmičarima Akademca 23 medalje u Zrenjaninu

Podgorica, (MINA) – Tekvondo klub Akademac nastup na međunarodnom turniru u Zrenjaninu završio je sa 23 medalje – po devet zlatnih i srebrnih i pet bronzanih, saopšteno je iz podgoričkog kluba.

Navodi se da uspješan nastup upotpunjen osvajanjem pehara za drugo mjesto u ekipnom plasmanu u disciplini Izvođenje formi.

“Akademac je na Zrenjanin openu nastupio sa 25 takmičara i osvojio 23 medalja – po devet zlatnih i srebrnih i pet bronzanih, kao i pehar za ekipno drugo mjesto formama”, rekao je trener podgoričkog kluba Zoran Nedić agenciji MINA.

Turnir je okupio 630 takmičara iz 56 klubova i osam država.

