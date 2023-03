Tadić peti u B finalu, Dedivanović popravila lični rekord

Podgorica, (MINA) – Crnogorski paraolimpijac Ilija Tadić kao petoplasirani završio je nastup u B finalu plivačkog mitinga Svjetske serije u Linjanu.

Trku na 50 metara slobodno isplivao je za 27 sekundi i 30 stotinki.

Nastup u B finalu izborio je ranije danas u kvalifikacijama, gdje ostvario vrijeme 27,17 sekundi i osvojio 15. mjesto.

Crnogorski barjaktar sa Paraolimpijskih igara u Rio de Žaneiru plivao je u konkurenciji 111 plivača, a nastupao je u kategoriji S9.

Svoj najbolji rezultat i drugog takmičarskog dana popravila je Iskra Dedivanović.

Ona je u disciplini 50 metara prsno trku isplivala za 59,65 sekundi, što je za gotovo šest sekundi bolji rezultat od njenog ličnog rekorda.

To vrijeme bilo je dovoljno za 25. mjesto.

Na 50 metara slobodno zauzela je 62. poziciju sa rezultatom 45,39 sekundi.

Dedivanović je juče popravila svoj najbolji rezultat na 100 prsno.

U Linjanu je trebao da debituje i Nikola Đukić, ali nije prošao klasifikacione preglede.

Linjano je okupio više od 300 plivača iz 44 države svijeta.

Nastup crnogorskih plivača u Linjanu finansira se po programu Paraolimpijskog komiteta za ovu godinu koji je podržalo Ministarstva sporta i mladih.

