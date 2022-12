Svjetski kup – Šifrin pobijedila u Sent Moricu

Podgorica, (MINA) – Amerikanka Mikaela Šifrin pobjednica je drugog superveleslaloma sezone, koji je za Svjetski kup alpskih skijašica vožen danas u švajcarskom Sent Moricu.

Šifrin je do treće pobjede ove sezone, 76. u Svjetskom kupu, došla u vremenu minut, 13 sekundi i 62 stotinke.

Ove sezone ima i dva trijumfa u slalomu, u finskom Leviju.

Šifrin je 12 sekundi bila brža od Italijanke Elene Kurtoni, koja je u petak pobijedila u spustu.

Na trećem mjestu plasirala se Francuskinja Roman Miradoli sa 40 stotinki slabijim vremenom od pobjednice.

Kao četvrtoplasirana završila je Švajcarkinja Mišel Žisin, peta je bila Italijanka Sofija Gođa, a šesta Norvežanka Ranhild Movinkel.

Pobjednica prvog superveleslaloma sezone, Švajcarkinja Korin Suter, nastup u Sent Moricu završila je na 15. mjestu, dok je Slovenka Ilka Štuhec bila 17.

Kurtoni je vodeća u plasmanu superveleslaloma sa 120 bodova.

Suter je druga sa 116, dok su Šifrin i Movinkel osvojile po 100 bodova.

U generalnom plasmanu Svjetskog kupa čelnu poziciju zauzima Mikaela Šifrin sa 575 bodova i ima 105 više od drugoplasirane Gođe.

Švajcarkinja Vendi Holdener je treća sa 376 bodova.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS