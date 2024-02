Švedska reprezentativka pojačala Budućnost Bemaks

Podgorica, (MINA) – Švedska reprezentativka, Dženi Karlson, naredne sezone nosiće dres Budućnost Bemaksa, saopšteno je iz podgoričkog rukometnog kluba.

Igra na poziciji srednjeg beka, nastupala je za više klubova u Švedskoj i Danskoj, a od marta 2022. godine nosi dres Bresta.

U posljednje četiri godine jedna je od najboljih igračica nacionalnog tima, koji je na posljednjem velikom takmičenju – Svjetskom prvenstvu u decembru prošle godine, zauzeo četvrto mjesto.

Karlson je bila treći strijelac svog tima sa 28 golova i deseta na listi najboljih asistentkinja planetarne smotre.

U ovogodišnjem izdanju EHF Lige šampiona, Karlson je u dresu Bresta postigla 27 golova.

Budućnost će, osim za Karson, naredne sezone biti jača i za crnogorske reprezentativke Đurđinu Jauković, Jelenu Despotović i Ninu Bulatović i Ruskinju Valeriju Kirdjaševu.

Ugovore su produžile crnogorske reprezentativke Armel Atingre, Ivona Pavićević, Ivana Godeč, Andrijana Popović, Tanja Ivanović, Anastasija Marsenić i Nađa Kadović, kao i bek Mari Plamenova Tomova.

Timu će biti priključeno i nekoliko igračica iz Rudara.

“Dvostruki šampion Evrope na taj način potvrđuje da želi da bude temelj nacionalnog tima, osvajača bronzane medalje sa posljednjeg EHF Euro 2022 i sedmog mjesta na posljednjem Svjetskom prvenstvu”, piše u saopštenju podgoričkog kluba.

