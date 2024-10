Svečano otvoreno SP u Budvi, rekordan broj učesnika

Podgorica, (MINA) – Defileom sportista i svečanom ceremonijom otvoreno je Svjetsko prvenstvo u boksu za mlade u Budvi, koje je okupilo 593 takmičara iz 73 države, saopšteno je iz Bokserskog saveza.

Navodi se da, uz članove stručnih štabova i ljekarskih timova reprezentacija, u Budvi boravi oko hiljadu učesnika, što je rekordan broj učesnika kada su šampionati za mlade u pitanju.

Gostima je dobrodošlicu, ugodan boravak i uspješne rezultate u Budvi poželio predsjednik Bokserskog saveza Aleksander Klemenko, a u ime grada domaćina pristne je pozdravila potpredsjednica opštine Jasna Dokić.

“Nadam se da ćete se lijepo provesti, da će vaše borbe biti spektakularne i da ćete uživati u našem gradu”, rekla je Dokić.

Ministar sporta i mladih Dragoslav Šćekić kazao je da je Budva osvjedočeni grad dobre organizacije sportskih takmičenja i da nema sumnje da će i ova manifestacija proteći u najboljem redu.

“Dragi mladi sportisti, koji ste došli da u našem gradu ukrstite rukavice u potrazi za svjetskim bokserskim zlatom, ponašajte se kao da ste u svojoj kući, u svojoj domovini, jer Budva i Crna Gora su sigurne destinacije i sigurna kuća svakom dobronamjerniku. Želim vam, uvaženi bokseri da plemenitim ponašanjem i sportskom vještinom ostanete u sjećanju publike, da odavde, iz male ali prelijepe zemlje Crne Gore, krene vaš sportski uspon”, rekao je Šćekić.

On je iskoristio priliku da Bojani Gojković, u njenom rodnom gradu, čestita evropsku srebrnu medalju koju je osvojila nedavno u Bugarskoj.

Predsjednik Svjetske bokserska asocijacije Umar Kremljev u obraćanju video porukom poželio je da šampionat u Budvi bude veliki spektakl i da svi pokažu svoјu pravu klasu u boksu.

Takmičerski program u dvorani Mediteranski sportski centar počinje danas u tri sesije dnevno, do četvrtfinalne faze 29. i 30. oktobra.

Polufinale јe na programu 31. oktobra, a zatim dva dana finala 2. i 3. novembra.

Uručenje medalja i novčanih nagrada planirano je na ceremoniji svečanog zatvaranja, takođe ispred zidina Starog grada.

