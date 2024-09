Svečano otvoren Budva sports and arts film festival

Podgorica, (MINA) – Budva sports and arts film festival (BSAFF) dokaz je da se kroz sport i umjetnost može prenijeti poruka koja nadilazi granice i spaja ljude različitih kultura, generacija i stilova života, kazao je ministar sporta i mladih Dragoslav Šćekić.

On je, zvanično otvarajući festival, naglasio da je to jedinstvena manifestacija koja, na poseban način, spaja dva izuzetno važna segmenta društva – sport i umjetnost.

BSAFF je međunarodni festival dokumentarnog i igranog filma sa sportskom tematikom.

Prema njegovim riječima, u svijetu u kojem su granice između disciplina sve tanje, festivali poput ovog ne samo da slave individualna dostignuća, već naglašavaju važnost međusobne povezanosti različitih sfera života.

“Sport je mnogo više od fizičke aktivnosti. On nas uči disciplini, strpljenju, timskom radu, i daje nam motivaciju da nadmašimo sami sebe. Slično tome, umjetnost nas inspiriše, otvara um za nove ideje i pomaže nam da izrazimo najdublje emocije. Kada se ove dvije oblasti spoje, stvara se jedinstvena platforma za izražavanje ljudskih potencijala i inspiraciju”, rekao je Šćekić.

On se zahvalio organizatorima, partnerima i posebno osnivaču festivala Milošu Todoroviću, navodeči da je on prepoznao važnost takvog projekta i uložio svoje vrijeme, trud i energiju da ga realizuje.

“Njegova vizija omogućila je da se u srcu Budve stvori kulturno-sportski događaj koji okuplja najbolje iz oba svijeta”, rekao je Šćekić.

Ceremonija svečanog otvaranja održana je na bazenu Rondo na Slovenskoj plaži, uz prisustvo brojnih gostiju i bivših legendi crnogorskog i regionalnog sporta.

Učesnike i goste pozdravio je i generalni sekretar Međunarodnog udruženja televizijskog spotrtskog filma (FICTS), Enco Kapielo, a putem video poruke predsjednik te asocijacije Frančesko Askani poželio je učesnicima festivala lijep boravak u Budvi i pružio podršku festivalu, sa željom da iz godine raste.

Tokom tri dana biće prikazana 43 filma iz 16 država svijeta, među kojima i dva iz Crne Gore.

Direktor i osnivač festivala Miloš Todorović najavio je da će biti proglašeni najbolji filmovi u sedam kategorija, a da će ih birati međunarodni žiri.

“Biće nagrađeni najbolji kratkometražni, srednjemetražni i dugometražni dokumentarni fiim, nagrađena će biti i najbolja režija, najbolji film edukativnog karaktera, najbolji igrani i najbolji film na festivalu – Gran pri”, rekao je Todorović.

U okviru ceremonije dodijeljena su i priznanja za životno djelo legendarnim stručnjacima i sportistima – Zoranu Živkoviću, Božidaru Ivanoviću, Igoru Vušuroviću, Bojani Popović i Marini Kovijanić.

Priznanјa su uručena i učesnicima Olimpijskih igara iz Budve, kao i učesnicima Paraolimpiskih igara.

Pokrovitelji drugog Internacionalnog festivala Budva sports and arts film festival (BSAFF) su HG Budvanska rivijera i Opština Budva, dok je generalni sponzor Proteini.si Crna Gora.

Najavljeno je da će nagrađeni filmovi biti prikazani na završnom festivalu u Milanu, koji je na programu od 5. do 9. novembra.

