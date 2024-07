Sve odluke usvojene jednoglasno

Podgorica, (MINA) – Skupština Crnogorskog olimpijskog komiteta (COK) usvojila je danas Finansijski izvještaj za 2023. godinu, koji je obuhvatao Izvještaj nezavisnog revizora o finansijskom poslovanju, kao i Izvještaj Nadzornog odbora.

Izglasan je i predlog finansijskog plana COK-a za tekuću 2024. godinu.

Jednoglasno su usvojeni Izvještaj o učešću na zimskim Olimpijskim igrama mladih, kao i Izvještaj o pripremama za učešće na Olimpijskim igrama u Parizu.

Predstavljena su i prihvaćena pravila o promovisanju i reklamiranju tokom olimpijskog perioda – Pariz 2024.

Usvojen je i Izvještaj o sprovođenju strategije i Eitički kodeks COK-a.

Na sjednici je razmatrana odluka o datumu Izborne skupštine COK-a, a predloženo je da bude održana krajem oktobra ove godine.

Predsjednik Dušan Simonović saopštio je da je Međunarodni olimpijski komitet iz članstva isključio Svjetsku boksersku asocijaciju (IBA).

MOK je zatražio da naš Olimpijski komitet jednako postupi prema Bokserskom savezu Crne Gore.

Upravni odbor COK-a odlučio je da članstvo BSCG bude uslovno suspendovano do kraja 2024. godine, uz želju i nadu da će nastali problemi biti riješeni do tada i da će ponovo biti punopravan član.

Simonović je saopštio da će Crnu Goru na Olimpijskim igrama predstavljati 19 sportista.

To su jedriličar Milivoj Dukić, bokserka Bojana Gojković, atletičar Darko Pešić, teniserka Danka Kovinić, plivač Miloš Milenković i plivačica Jovana Kuljača i muška vaterpolo reprezentacija.

“Nadam se da ćemo i u Parizu imati uspješan nastup”, rekao je Simonović.

Ministar sporta i mladih Dragoslav Šćekić, koji je na poziv Simonovića prisustvo Skupštini, kazao je da je partnerstvo temelj svakog uspjeha.

“Zajedno, možemo i moramo raditi na tome da sport postane sastavni dio života svakog građanina Crne Gore. U tom kontekstu želim istaći da ćemo biti pouzdan partner COK-u, ali i svim ostalim sportskim organizacijama u ostvarivanju svojih programskih ciljeva”, rekao je Šćekić.

On je poželio crnogorskoj delegaciji svu sreću na sportskim borilištima u Francuskoj.

“Siguran sam da će Crnu Goru u gradu svjetlosti predstaviti na najbolji način, a u nama će imati najvatreniju podršku”, kazao je Šćekić.

Skupštini je prisustvovalo 35 od 54 delegata.

