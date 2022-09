Šutović prvakinja Balkana, crnogorskim džudistima pet medalja

Podgorica, (MINA) – Džudo reprezentacija Crne Gore prvi takmičarski dan kadetskog prvenstva Balkana u turskom Koćeliju završila je sa pet medalja – po jednom zlatnom i srebrnom i tri bronzane.

Zlatnu medalju osvojila je Andrijana Šutović u kategoriji do 52 kilograma.

Ona je u finalnom meču pobijedila Grkinju Fani Prifti.

Za zlatno odličje borila se i Mia Božinović, u kategoriji do 57 kilograma, ali je u finalnom meču poražena od Erise Brahimaj iz Albanije.

Bronzane medalje osvojili su Matija Milović (do 55), Muhamed Beriša (do 66) i Stevan Nikčević (do 73).

Milović je do bronzanog odličja došao pobjedom protiv Nikole Radivojevića iz Bosne i Hercegovine.

Beriša je u meču za bronzanu medalju bio bolji od Grka Iraklisa Mpalampanidisa, dok je Nikčević slavio protiv reprezentativca Bosne i Hercegovine Dimitrija Savića i revanširao mu se za poraz na nedavno održanom Svjetskom kadetskom prvenstvu u Sarajevu.

Sjutra, drugog takmičarskog dana, na tatami će

Vidak Miljenovic i Savo Ljiljanić (do 81), Pavle Bulatović i Nikola Zmajević (do 90), Stefan Kovinić i Luka Šestović(preko 90), Una Špadijer (do 63) i Andrea Turčinović (do 70).

