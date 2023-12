Sutjeska smijenila Jankovića, Mijanović novi trener

Podgorica, (MINA) – Vladimir Janković nije više šef stručnog štaba Sutjeske, odlučio je Upravni odbor nikšićkog fudbalskog kluba i na njegovo mjesto imenovao Dragana Mijanovića, dugogodišnjeg trenera mlađih kategorija.

Navodi se da je Mijanović dugogodišnjim predanim radom i postignutim rezultatima u mlađim selekcijama zaslužio da preuzme seniorsku ekipu.

“Naš cilj je jasan – želimo izlazak u Evropu, ali, istovremeno, i podmlađivanje ekipe u kojoj će glavni oslonac biti igrači iz naše škole i Nikšića. Vjerujemo da je upravo Dragan Mijanović čovjek koji ima znanje i kapacitet da zajedničke ambicije sprovede u djelo”, saopšteno je iz nikšičkog kluba.

Janković je sa klupe vodio Sutjesku 16 utakmica Meridianbet Prve crnogorske fudbalske lige i ostvario pet pobjeda, osam remija i tri poraza.

Sutjeska je prvi dio šampionata završila na četvrtom mjestu sa 28 bodova, a eliminisani je u osmini finala Kupa Crne Gore od Dečića.

“Nemamo nikakvih dilema da postignuti rezultati nijesu u skladu sa ambicijama kluba. Sutjeska se ne može zadovoljiti četvrtim mjestom u prvenstvu, tako da je smjena Vladimira Jankovića logičan slijed događaja”, stojki u saopštenju.

Iz nikšićkog kluba zahvalili su se Jankoviću na saradnji i poželi mu puno uspjeha na ličnom i profesionalnom planu.

