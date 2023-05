Sutjeska i Arsenal sjutra za trofej

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Sutjeske i tivatskog Arsenala odigraće sjutra u Podgorici finalni meč Kupa Crne Gore.

Sutjeska će treći put igrati finale, a jedini trofej Kupa Crne Gore osvojila je 2017. godine pobjedom protiv Grblja 1:0.

Bila je finalista i 2007. godine, ali je poražena od Rudara.

Na putu do finala ove sezone eliminisala je Jezero, Rudar i Dečić.

Arsenal će prvi put u klupskoj istoriji igrati finale crnogorskog Kupa.

Do meča za trofej eliminisao je Bokelj, Jedinstvo i Iskru.

Finalni meč na Gradskom stadionu počeće u 20 sati i 30 minuta.

