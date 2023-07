Sutjeska bolja od Santa Kolome

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Sutjeske pobijedili su večeras u Podgorici ekipu Santa Kolome iz Andore 2:0, u prvom meču drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencija.

Nikšićki tim do pobjede došao je golovima Đorđa Šaletića u 24. i Vuka Strikovića u 73. minutu.

Revanš utakmica na programu je 3. avgusta.

Sutjeska je na startu kvalifikacija eliminisala Kosmos iz San Marina, a ukoliko bude bolja i od predstavnika Andore u trećoj rundi čeka je AZ Alkmar.

