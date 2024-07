Suspendovan teren Gradskog stadiona, Budućnost na DG areni protiv CSKA

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Budućnosti revanš meč drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencija, protiv CSKA iz Sofije, neće igrati pod Goricom, jer je teren Gradskog stadiona suspendovan, saopšteno je iz podgoričkog fudbalskog kluba.

Navodi se da je delegat Evropske fudbalske asocijacije suspendovao teren zbog lošeg stanja u kojem se nalazi.

Najavljeno je da će meč, umjesto pod Goricom, biti odigran na DG areni.

“Naš klub je uradio sve što je bilo u našoj moći da se utakmica igra pod Goricom, kako zbog trenutka u kome se nalazimo i velikog interesovanja, kao i aktivnog rezultata i mogućnosti prolaska u naredno kolo kvalifikacija, tako i zbog činjenice da je meč humanitarnog karaktera i sav novac od ulaznica je namijenjen za liječenje našeg drugara Feđe Alkovića”, piše u saopštenju fudbalskog kluba Budućnost.

Navodi se da je UEFA zbog očajnog stanja u kome se nalzi podloga stadiona pod Goricom nalazi odlučila da je nemoguće igrati na takvom terenu i da bi slika iz Podgorice bila ispod svakog mogućeg nivoa.

“Kao klub želimo da apostrofiramo da nemamo nikakve veze sa održavanjem stadiona i terena, pošto je za taj posao zaduženo isključivo preduzeće Sportski objekti DOO koje rukovodi stadionom i koje našem klubu iznajmljuje teren po zvaničnom troškovniku za sve domaće i evropske utakmice i treninge, kao da igramo u gostima, a ne na svom stadionu”, piše u saopštenju.

