Suad Šehović završio karijeru

Podgorica, (MINA) – Dugogodišnji kapiten Budućnost Volija i košarkaški reprezentativac Crne Gore, Suad Šehović, objavio je danas da je završio igračku karijeru.

Rekorder Admiralbet ABA lige po broju ubačenih trojki odluku je saopštio na svom Instagram profilu.

Šehovič je karijeru počeo u sarajevskoj Bosni, a 2010. godine prešao je u ljubljansku Olimpiju.

Igrao je za Budivljenik i Himik, a u Budućnost je stigao 2013. godine.

U dresu Budućnosti osvojio je osam titula i deset trofeja u Kupu Crne Gore.

Ostaće upamćena titula u ABA ligi 2018. godine, kada je Budućnost u finalu bila bolja od Crvene zvezde,

Prošle sezone je stigao do brojke od 406 ubačenih trojki u ABA ligi, pa je na prvom mjestu naslijedio Sinišu Štembergera (403).

Šehović je kazao da je sve važne odluke o životu donosio pažljivo.

“Tako sam i o završetku karijere razmišljao dugo. Nije bilo lako okačiti patike o klin, ali smatram da je ovo pravi trenutak da se povučem. Nema veće sreće i privilegije od toga da se baviš poslom koji voliš, a meni je košarka donijela zaista mnogo dobrih stvari”, napisao je Šehović na Instagramu.

On je podsjetio da je za više od 20 godina karijere imao dosta uspona i padova, ali da nikad nije skretao sa puta koji je zacrtao.

“Bilo je mnogo lijepih trenutaka u klubovima za koje sam igrao, važnih pobjeda i titula, ali i poraza, sportskih povreda i nekih neostvarenih želja. Nakon i jednih i drugih trudio sam se da ostanem fokusiran i dam još više, da treniram još jače”, napisao je Šehović.

On je naglasio da mu je posebna čast bila da igra za reprezentaciju Crne Gore.

“Posebna čast mi je kao profesionalnom sportisti, ali i iskrenom patrioti, što sam igrao za reprezentaciju Crne Gore i predstavljao je na najvećim evropskim i svjetskim takmičenjima”, stoni u poruci Šehovića.

On smatra da mu je dolazak u Budućnost Voli bila prekretnica u karijeri ističe dolazak u Budućnost Voli.

“Kao važnu prekretnicu u karijeri, naveo bih dolazak u Budućnost, klub u kojem sam odigrao najbolje utakmice, nosio kapitensku traku, osvojio važne titule i zadržao se punih deset godina. Srećan sam što baš ovdje završavam svoju igračku karijeru”, rekao je Šehović.

On se zahvalio porodici na razumijevanju i bezrezervnoj podršci.

“Hvala klubovima koji su mi ukazali povjerenje, trenerima, saigračima, navijačima novinarima i svim dobrim ljudima koji su na bilo koji način bili dio moje sportske priče i podržavali me u karijeri. Ovo je kraj jedne sjajne životne etape, a ja se radujem svemu novom što dolazi”, poručio je Šehović.

