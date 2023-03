Studentska liga – Šampion slavio u derbiju kola

Podgorica, (MINA) – Branilac trofeja, Prirodno-matematički fakultet, pobijedio je u Podgorici ekipu nikšićkog Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje 59:55, u trećem kolu A grupe Meridianbet Studentske košarkaške lige Crne Gore.

Zvanični šampion od početka bio je u vođstvu, koje je na polovini meča iznosilo 35:20.

Nikšićki sastav u nastavku je zaigrao bolje i vratio se u igru, ali je u penal završnici koncentrisanija bila ekipa PMF-a.

To je prvi poraz akulteta za sport i fizičko vaspitanje ove sezone.

U istoj grupi, prvi poraz doživjela je ekipa Pravnog fakulteta.

U trećem kolu izgubila je od sastava Građevinskog fakulteta 57:52.

U grupi B, Ekonomski fakultet je savladao finalistu prošle sezone, Elektrotehnički fakultet 39:34, dok je ekipa Biotehničkog fakulteta u uzbudljivom meču slavila protiv Univerziteta Donja Gorica 58:57.

Ubjedljiva je bila ekipa Medicinskog fakulteta u duelu protiv Studentskog doma Nikšić 50:23.

