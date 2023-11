Stonoteniserima Luče još dvije bronzane medalje

Podgorica, (MINA) – Članovi podgoričkog stonoteniskog kluba Luča, Zoran Čabarkapa, Slobodan Mihailović i Samra Kojić, osvojili su bronzane medalje drugog takmičarskog dana međunarodnog turnira za osobe sa invaliditetom Podgorica open.

Čabarkapa i Mihailović do odličja došli su u spojenim kategorijama 6 i 7.

Zlatnu medalju osvojili su Milan Mićović i Hamed Podbićanin iz Srbije.

Kao drugoplasirani završili su Edib Šahman i Emir Muminović iz Bosne i Hercegovine, a bronzanim odličjem, osmim crnogorskog tima, mogu se pohvaliti i Mekedonci Toni Mitrovski i Igorče Postolov.

Kojić je medalju osvojila u spojednim kategorijama 2-5, u timu sa Nebojšom Ilićem iz Srbije.

Zlatni su bili Goran Perlić i Danijela Lučanin iz Srbije, a slavili su ispred sunarodnika Vladana Petkovića i Tanje Mikašević.

U spojenim kategorijama 8-10 trijumfovali su Haris Eminović i Darko Pavlić iz Bosne i Hercegovine, koji su u finalu slavili protiv Ivice Vidičeka i Kasima Cerića.

Kao trećeplasirani završili su timovi iz Srbije Dario Stošić i Nebojša Kitić, odnosno Nemanja Birmančević i Dragan Vujusić.

Stonoteniseri Luče prvi takmičarski dan završili su sa šest medalja – jednom zlatnom, dvije srebrne i tri bronzane.

Zlatnu medalju osvojio je Uroš Gugolj (8), srebrni su bili Pjetro Paljušević (klasa 7) i Samra Kojić (2-5), dok su se bronzanzanim odličjima okitili Slobodan Mihailović (7), Miljan Cerović (8) i Dejan Bašanović (10).

Turnir u sportskoj dvorani Verde okupio je 50 stonotenisera iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Makedonije i Crne Gore.

Organizator turnira bio je Stonoteniski klub osoba sa invaliditetom Luča, a odigran je pod pokroviteljstvom Glavnog grada i uz podršku Paraolimpijskog komiteta, Stonoteniskog saveza i Ministarstva sporta i mladih.

