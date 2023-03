Stojković: Crna Gora nije zaslužila poraz

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je pokazala kvalitet i nije zaslužila da izgubi i ostane bez bodova, kazao je selektor Srbije Dragan Stojković.

On je, nakon pobjede u Podgorici od 2:0, kazao je da je zadovoljan zbog tri osvojena tri boda.

“Dobra utakmica, u kojoj je Crna Gora zaslužila više od nula bodova. U fudbalu je to tako”, rekao je Stojković.

On smatra da se reprezentacija Crne Gore, ukoliko bude igrala kao protiv Srbije, može plasirati na Evropsko prvenstvo.

“Znači nam mnogo ova pobjeda, velika tri boda za naš put ka Njemačkoj. Crna Gora zaista ima fantastičan kvalitet, to sam rekao i u najavi, iako je neko mislio da možda samo želim da budem ljubazan. Znali smo da će šansa doći, dočekali smo je”, rekao je Stojković.

On je naglasio da su dvije izmjene na poluvremenu, ulazak Dušana Vlahovića i Andrije Živkovića, pokrenule Srbiju.

