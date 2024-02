Stipendijski ugovori za šest karatista

Podgorica, (MINA) – Karate savez Crne Gore (KSCG) u 2024. godini stipendiraće šest karatista, saopšteno je iz te asocijacije.

Stipendijske ugovore potpisali su Nenad Dulović, Vladimir Mijač, Milena Jovanović, Nikola Malović, Nemanja Mikulić i Nemanja Jovović.

“Oni su dobili podršku saveza u vidu stipendijskih ugovora do kraja 2024. godine. Na taj način KSCG, u saradnji sa Ministarstvom sporta i mladih i uz podršku prijatelja Saveza, obezbjeđuje bolje uslove našim reprezentativcima za dalji razvoj u karijeri”, stoji u saopštenju.

