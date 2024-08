Srbija nakon velikog preokreta i produžetka do polufinala

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Srbije Plasirali su se u polufinale olimpijskog turnira u Parizu.

Srbija je danas u četvrtfinalnom meču, nakon produžetka, savladala Australiju 95:90.

Utakmica je u regularnom toku završena neriješeno 82:82.

Izabranici selektora Svetislava Pešića do pobjede i polufinala došli su nakon velikog preokreta i zaostatka, koji je u 13. minutu iznosio 24 poena (44:20).

Najefikasniji u pobjedničkoj selekciji bio je Nikola Jokić sa 21, Bogdan Bogdanović je ubacio 17, a Vasa Micić 14 poena.

U selekciji Australije istakao se Peti Mils sa 26 koševa.

Protivnik Srbije u polufinalu biće pobjednik duela između Sjedinjenih Američkih Država i Brazila.

U polufinalu je i Njemačka, koja je u četvrtfinalnom meču bila bolja od Grčke 76:63.

Rival zvaničnim prvacima svijeta u polufinalu biće bolji iz duela Francuske i Kanade.

