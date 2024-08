Srbija eliminisala Grčku, Jakšić odlučio pobjednika

Podgorica, (MINA) – Vaterpolisti Grčke igraće u polufinalu olimpijskog turnira u Parizu.

Srbija je danas u četvrtfinalnom meču pobijedila Grčku 12:11.

Odlučujući pogodak postigao je Nikola Jakšić dvije sekunde prije kraja.

Prethodno je, četiri sekunde ranije, Angelos Vlahopulos izjednačio na 11:11 i činilo se izborio peterce.

Protivnik Srbije u polufinbalu biće bolji iz duela Australije i Sjedinjene Aneričke Država.

