Sportskim organizacijama više od 332 hiljade EUR

Podgorica, (MINA) – Vlada je, na predlog Ministarstva sporta i mladih, zadužila Ministarstvo finansija da iz tekuće budžetske rezerve preusmjeri 332,9 hiljada EUR na raučune crnogorskih sportskih organizacija.

Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Informaciju o potrebi pomoći nacionalnim sportskim savezima, zbog stvaranja što boljih uslova za crnogorske sportiste.

Iz Ministarstva sporta i mladih saopštili su da će Šahovski savez Crne Gore dobiti 15 hiljada EUR, Vaterpolo i plivački savez (VPSCG) 60 hiljada, a Specijalna olimpijada Crne Gore deset hiljada EUR.

Crnogorski jedriličarski savez Vlada će pomoći sa 30 hiljada EUR, Gimnastički savez sa 8,4 hiljade, a Vaterpolo plivački klub “Primorac” sa 20 hiljada EUR.

Atletski savez Crne Gore dobiće 45 hiljada EUR, a Vlada će Crnogorskom olimpijskom komitetu pomoći sa 144,5 hiljada EUR.

Iz Ministarstva su kazali da su im se te organizacije obratile za organizaciju i učešće na međunarodnim sportskim takmičenjima, za ovu kalendarsku godinu.

Objašnjeno je da se Šahovski savez obratio za organizaciju evropskog ekopmog prvenstva, a VPSCG za realizaciju redovnih aktivnosti, kao i Specijalna Olimpijada, Primorac i Atletski savez.

„Crnogorski jedriličarski savez tražio je pomoć povodom učešća na međunarodnim sportskim takmičenjima“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je Ministarstvo odobrilo pomoć COK-u u cilju finansiranja učešća Crne Gore na Olimpijskim igrama u Parizu naredne godine.

Dodaje se da će gimnastički savez Vlada pomoći povodom učešća na takmičenju u Bakuu u novembru ove godine.

Ministar sporta i mladih Vasilije Lalošević kazao je da je u prethodnom periodu taj Vladin resor podržao brojne nacionalne sportske saveze.

„Nastavljamo sa dosadašnjom praksom pomoći sportskim organizacijama, u cilju otvaranja prostora da se pomogne svim sportskim organizacijama kojima smo u prilici da pomognemo, a gdje prije svega postoji objektivna potreba“, poručio je Lalošević.

