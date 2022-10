Spaić i Rajković najbolji, lični rekord Baranina

Podgorica, (MINA) – Miloš Spaić i Maja Rajković najbolji su atletičari 52. prvenstva Crne Gore u atletici za osobe sa invaliditetom u Baru.

Spaić je, na atletskom stadionu Sportsko-rekativnog centra Topolica, pobijedio u bacanju kugle, u spojenim kategorijama F 11/13, hicem od deset metara i 82 centimetra.

Taj rezultat po tablicama Svjetske paraatletske federacije vrijedi 737 bodova.

Kao drugoplasirani završio je Miloš Ranitović (10,06), dok je treći bio Nikola Nikolić (9,56).

Rajković je u bacanju koplja, kategorija F34/54/57, do trofeja došla sa novim ličnim rekordom – 13,46 metara

Taj rezultat po tablicama vrijedi 620 bodova.

Lični rekord bacio je i Radmilo Baranin, u bacanju kugle iz specijalizovane stolice – kategorije F34, 54, 57, koji od danas iznosi 9,54 metra.

On je slavio ispred Nedžada Pepića (6,90) i Mersada Murića (6,69).

Baranin je bio najbolji i u bacanju kugle i pobijedio rezultatom 20,90 metara.

Drugo mjesto osvojio je Vlado Nikolić (20,81), dok je treći bio Danilo Gojković (19,79).

Dobar nastup imala je Marijana Goranović u bacanju kugle (kategorija F40/41) sa rezultatom 6,66 metara.

U bacanju diska imala je hitac od 18,25 metara.

U istoj kategoriji (F40/41), u bacanju kugle, najbolji je bio Marko Terić (7,22), ispred Ermina Slakovića (6,82) i Vlada Terića (6,02).

Slaković je pobijedio u bacanju diska hicem od 17,24 metra.

Na drugom mjestu završio je Marko Terić (15,92), dok je treći bio njegov brat Vlado (15,83).

U bacanju diska, u kategoriji F 11/13, najbolji je bio Nikola Nikolić sa rezultatom 33,32 metra.

Kao drugoplasirani završio je Mirnes Ramović (27,61), dok je treći bio Miloš Ranitović (24,97).

Šampionat je okupio 20 atletičara koji su se nadmetali u kategorijama 11-13 (osobe bez i sa smetnjama vida), 40-47(osobe niskog rasta i osobe sa amputacijom) i 51-57 (osobe sa povredom kičme).

U okviru šampionata organizovani su i sportsko-rekreativni susreti članova područnih organizacija Saveza slijepih, koji su se nadmetali u navlačenju konopca.

Prvo mjesto osvojila je muška mješovita ekipa Podgorice i Nikšića, dok je u ženskoj konkureniciji najbolja bila ekipa Bijelog Polja.

Prvenstvo su, pod pokroviteljstvom Ministarstva sporta i mladih, organizovali Savez slijepih Crne Gore i Paraolimpijski komitet, uz tehničku podršku Atletskog kluba OSI Vihor iz Podgorice.

Šampionat je organizovan u okviru Evropske nedjelje sporta, čiji su osnovni ciljevi usmjereni na podsticanje građana na bavljenje fizičkom aktivnošću, bez obzira na startost, fizičku spremnost, ili bilo koju drugu karakteristiku pojedinca, kao i na edukaciju građana o zdravom načinu života.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS