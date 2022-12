SP rezultati – Hrvatska penalima do četvrtfinala

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Hrvatske plasirali su se u četvrtfinale Svjetskog prvenstva u Kataru.

Hrvatska je večeras u meču osmine finala, nakon boljeg izvođenja jedanaesteraca, savladala Japan ukupnim rezultatom 4:2.

Utakmica je u regularnom toku završena neriješeno 1:1, a rezultat nije promijenjen ni nakon produžetaka.

Junak trijumfa Hrvatske je golman Dominik LIvaković, koji je u penal seriji odbranio tri jedanaesterca.

Japan je poveo golom Daizena Maede u 43. minutu.

Izjednačio je Ivan Perišić u 55. minutu udarcem glavom sa 15 metara, nakon ubacivanja Dejana Lovrena.

U penal seriji precizni za Hrvatsku bili su

Nikola Vlšić, Marcelo Brozović i Mario Pašalić, dok je Marko Livaja pogodio stativu.

Jedini pogodak za Japan postigao je Takuma Asano.

Livaković je odbranio udarce Takumiju Minaminu, Kaoru Mitomi i Maju Jošidi.

Hrvatska će u četvrtfinalu igrati sa boljim iz večerašnjeg duela između Brazila i Južne Koreje.

Plasman u četvrtfinale, nakon prva dva takmičarska dana nokaut faze, izborili su Holandija i Argentina, odnosno Engleska i Francuska.

