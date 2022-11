SP rezultati – Francuska ubjedljiva protiv Australije

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Francuske pobijedili su večeras u Dohi selekciju Australije 4:1, u utakmici prvog kola D grupe Svjetskog prvenstva u Kataru.

Australija je povela golom Krejga Gudvina u devetom minutu.

Izjednačio je Adrijen Rabio u 27, a vođstvo zvaničnom svjetskom prvaku donio je Olivije Žiru pet minuta kasnije.

Na 3:1 povisio je Kilijan Mbape u 68, a konačan rezultat, tri minuta kasnije, postavio je Žiru.

U drugom meču te grupe Danska i Tunis igrali su 0:0.

Bez golova završen je i duel C grupe, između Meksika i Poljske, dok je Saudijska Arabija priredila iznenađenje i savladala Argentinu 2:1.

Argentina je povela golom Lionela Mesija u desetom minutu.

Na 1:1 izjednačio je Saleh Al Šehri u 49, a pobjedu Saudijskoj Arabiji donio je Naser Al Davsari četiri minuta kasnije.

Za sjutra zakazani su dueli E i F grupe. Sastaće se:

Grupa E

Njemačka – Japan 14.00

Španija Kostarila 17.00

Grupa F

Maroko – Hrvatska 11.00

Belgija – Kanada 20.00

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS