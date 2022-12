SP rezultati – Francuska u četvrtfinalu

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Francuske plasirali su se u četvrtfinale Svjetskog prvenstva u Kataru.

Francuska je večeras na Al Tumana stadionu, u meču osmine finala, pobijedila Poljsku 3:1.

Zvanične svjetske šampione do pobjede i plasmana među osam najboljih vodili su Olivije Žiru u 44. i Kilijan Mbape, golovima u 74. i prvom minutu sudijske nadoknade.

To je Mbapeu peti gol u Kataru, ukupno deveti na šampionatima svijeta.

Konačan rezultat postavio je Robert Levandovski u osmom minutu sudijske nadoknade iz ponovljenog jedanaesterca.

Rival francuskoj reprezentaciji u četvrtfinalu biće bolji iz večerašnjeg duela Engleske i Senegala.

Plasman među osam najboljih juče su izborili Holandija i Argentina.

