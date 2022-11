SP rezultati – Francuska i Australija u osmini finala

Podgorica, (MINA) – Fudbalske reprezentacije Francuske i Australije plasirale su se u osminu finala Svjetskog prvenstva u Kataru.

Francuska, koja je ranije obezbijedila nastavak takmičenja, poražena je danas u trećem kolu od Tunisa 1:0.

Nastup u grupi završila je kao prvoplasirana, sa dva trijumfa i porazom, kao i Australija, ali i boljom gol razlikom.

Tunis je upisao prvu pobjedu i sa po jednim trijumfom, porazom i remijem završio kao trećeplasirani u D grupi.

Odlučujući pogodak postigao je Vahbi Kazri u 58. minutu.

Australija je u drugom meču te grupe savladala Dansku 1:0 i drugim trijumfom izborila plasman među 16 najboljih.

Gol vrijedan osmine finala postigao je Metju Leki u 60. minutu.

Rivali Francuske i Australije u osmini finala biće poznati nakon utakmica trećeg kola u C grupi.

U 20 sati sastaće se Poljska i Argentina, kao i Saudijska Arabija i Meksiko.

Nakon završetka takmičenja u grupama A i B poznata su dva para osmine finala. Sastaće se: Engleska – Senegal i Sjedinjene Američke Države – Holandija.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS