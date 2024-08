Slovenija bez finala, Danska i Njemačka za zlato

Podgorica, (MINA) – Rukometaši Slovenije nijesu uspjeli da se plasiraju u finale olimpijskog turnira.

Slovenija je večeras u polufinalnom meču poraženi od Danske 31:30.

Dansku je do pobjede vodio Magnus Jakobsen sa sedam golova, dok se u timu Slovenije istakao Aleks Vlah sa istim brojem pogodaka.

Rival Danske u nedjeljnom finalu biće Njemačka, koja je ranije danas slavila protiv Španije.

