Slovenački rukometaši pobijedili u Podgorici

Podgorica, (MINA) – Muška rukometna reprezentacija Crne Gore poražena je večeras u Podgorici od Slovenije 32:29 (14:14), u utakmici trećeg kola sedme grupe kvalifikacija za šampionat Evrope.

To je prvi poraz crnogorskih rukometaša, nakon dva startna trijumfa – protiv Kosova pred svojim navijačima 29:20 i Bosne i Hercegovine u Sarajevu 36:25.

Slovenija je odigrala dobar meč u dvorani Morača, u odlučujućim trenucima bila prisebnija i koncentrisanija.

Crnogorska reprezentacija nije razočarala, u odličnoj atmosferi pružila je snažan otpor i svo vrijeme bila u igri, ali je za više trebalo i malo više sreće.

Na bolje izdanje uticalo je i odsustvo povrijeđenog Miloša Božovića i isključenje Miloša Vujovića u finišu prvog poluvremena.

Domaćin je bolje počeo meč, poveo 4:1, u sedmom minutu bilo je 6:2, razlika je u 17. iznosila pet (10:5), koliko je bilo i dva minuta kasnije (11:6).

Slovenija je u finišu prvog poluvremena uspjela da izjednači (13:13), a u posljednjem minutu i da prvi put povede (14:13).

Ekipe su se u nastavku smjenjivale u vpđstvu, a izabranici novog selektora Vlada Šole sredinom drugog poluvremena vodili su 23:21.

Imali su priliku i da steknu prednost od tri gola.

U samom finišu presudilo je iskustvo rivala, duža klupa i bolja rješenja u napadu.

Najefgikasniji u pobjedničkoj selekciji bio je Aleks Vlah sa osam, dok je Domen Novak meč završio sa pet golova.

U crnogorskoj selekciji, na čijem se golu ponovo istakao Nebojša Simić, po pet pogodaka postigli su

Vasilije Kaluđerović i Branko Vujović, Vuk Lazović dodao je četiri, a po jedan manje Aleksandar Bakić, Miloš Vujović i Stefan Čavor.

Uoči duela od reprezentacije se zavnično oprostio dugogodišnji kapiten Vasko Ševaljević.

Navijači u dvorani Morača imali su priliku da pozdrave i doskorašnjeg selektora Zorana Roganovića.

Utakmica je počela minutom ćutanja za stradale u zemljotresu u Turskoj i Siriji.

Novi duel crnogorskih i slovenačkih rukometaša biće odigran u nedjelju u Kopru.

