Skupština Rukometnog saveza 25. januara, Kapisoda jedini kandidat

Podgorica, (MINA) – Vanredna Skupština Rukometnog saveza, na kojoj će biti birani predsjednik i Upravni odbor te asocijacije, biće održana 25. januara u Podgorici, saopšteno je iz te asocijacije Crne Gore u Podgorici.

Navodi se da su članovi Skupštine do danas u podne imali mogućnost da dostave predloge za predsjednike Upravnog odbora i Skupštine.

Do tog termina, predlog da aktuelni predsjednik Petar Kapisoda obavlja tu funkciju i u naredne četiri godine, dostavilo je 17 klubova koji imaju 20 od ukupno 32 delegata koliko broji skupština.

Predlog su dostavili Podgorica 2013, Zeta, Berane 1949, Mornar 7, ŽRK Budućnost Bemax, Budućnost Podgorica, ŽRK Nikšić, Komovi, Trebjesa, Jedinstvo, Lovćen, ORK Rudar, Budvanska rivijera Budva, Partizan 1949, ŽRK Ulcinj, Stars Cetinje i Zabjelo.

Kapisoda je na tu funkciju izabran 29. januara 2019. godine i četvrti je predsjednik Saveza od obnove nezavisnosti.

Predlog da aktuelna predsjednica skupštine Zorica Kovačević obavlja tu funkciju i u narednom mandatu dostavilio je 13 klubova – Podgorica 2013, Zeta, Mornar 7, Budućnost Podgorica, ŽRK Nikšić, Komovi, Trebjesa, Jedinstvo, Lovćen, ORK Rudar, Partizan 1949, ŽRK Ulcinj i Zabjelo.

Predloženi kandidati do 20. januara u 12 sati, dužni su da dostave kancelariji izjavu o prihvatanju ili odbijanju kandidature.

