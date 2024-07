Skot pojačao Podgoricu

Podgorica, (MINA) – Američki košarkaš Džošua Skot naredne sezone nosiće dres Podgorice, saopštemo je iz tog kluba.

Skot, koji ima 26 godina, visok je 185 centimetara i igra na poziciji plejmejkera.

Amerikanac, koji je peto pojačanje Podgorice uoči početka nove sezone, igrao je na Floridi i koledžu u Džeksonvilu.

Minule sezone igrao je prvo u Slovačkoj, a zatim je nastupao i na Novom Zeladu.

U ekipi Handlove na 24 meča Slovačke lige imao je prosjek 17,2 poena, 6,8 asistencija i 5,4 skokova.

Na Novom Zelandu igrao je za Franklin Bulse, gdje je na 19 utakmica imao 12,8 poena i 4,7 asistencija po meču.

Nosio je dres i Slobode iz Tuzle, austrijskog Kapfenberga i makedonskog Kožuva.

Prije Skota, Podgorica je potpisala Mihaila Mušikića, Pavla Đurišića, Balšu Živanovića i Vasilija Milovića.

Košarkaši Podgorice naredne sezone u ABA 2 ligi kreću iz grupe C, gdje će im rivali biti Široki, Pelister i Vršac.

