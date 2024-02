Sjutra žrijeb za Ligu nacija

Podgorica, (MINA) – Žrijeb grupa za UEFA Ligu nacija biće održan sjutra u Parizu, najavljeno je iz Evropske fudbalske asocijacije.

Crna Gora će se takmičiti u B grupi, a biće žrijebana iz trećeg šešira.

U tom šeširu su još Slovenija, Republika Irska i Albanija.

U prvom šeširu žrijeb će čekati Austrija, Češka, Engleska i Vels, u drugom Finska, Ukrajina, Island i Norveška, a u četvrtom Gruzija, Grčka, Turska i Kazahstan.

Najavljeno je da će žrijebu u Parizu prisustvovati novi selektor Robert Prosinečki.

Početak žrijeba zakazan je za 18 sati.

