Sjutra start Superkupa ABA lige

Podgorica, (MINA) – Podgorica će od 18. do 20. septembra biti domaćin Superkupa ABA lige, na kojem će nastupiti osam klubova učesnika regionalnog takmičenja.

Budućnost Voli će u četvrtfinalu, sjutra u 18 sati, igrati protiv Zadra, dok će tri sata kasnije početi duel SC Derbija i FMP-a.

Turnir će u podne otvoriti Cedevita Olimpija i Igokea, dok je za 15 sati zakazan duel Partizana i Mege.

Polufinalni dueli na programu su u utorak, dok će osvajač trofeja biti poznat u srijedu.

Budućnost nema trofej Superkupa, a dva puta igrala je finale (sezone 2017/18 i 2018/19).

Tim Petra Mijovića je u dosadašnjem toku pripremnog perioda odigrao pet kontrolnih mečeva, dva puta je pobijedio Borac iz Čačka i jednom Split, a na Memorijalu “Mirza Delibašić” u Sarajevu je u finalu poražen od Cibone, nakon što je u polufinalu bio bolji od Širokog.

Budućnost je ljetos promijenila skoro cijeli tim, a iz prošlosezonskog ostali su samo kapiten Petar Popović, Aleksa Ilić, Marko Jagodić-Kuridža i Kameron Rejnolds.

Iz komšijskog SC Derbija su stigli Flečer Megi i Andrija Slaković, a pojačanja su i Vladimir Mihailović, Andrija Grbović, te Amerikanci Kolbi Ros, Marvin Džon, Džakori Vilijams, Mekinli Rajt i Alerik Frimen, koji će zbog povrede preskočiti Superkup.

Mijović je kazao da njegov tim Superkup dočekuje u radnom raspoloženju, sa problematikom kasnog priključivanja određenog broja igrača koji nije mali.

“Sa određenim ambicijama ulazimo u taj turnir, ali isto tako i sa namjerom da nam posluži kao priprema onog što je najvažnije, a to je da spremni dočekamo 30. septembar i prvo kolo ABA lige, kao i tri dana kasnije prvo kolo Eurokupa”, rekao je Mijović.

Govoreći o Zadru, on je istakao da je hrvatski tim zadržao sve nosioce igre i da je veoma malo mijenjao strukturu tima.

“Biće to teška i zahtjevna utakmica, protiv ekipe koja je dobro vođena i koja ima dosta kvaliteta, a koju predvodi Luka Božić. Mi imamo zadatak da ispunimo određene ciljeve na utakmici, da damo sve od sebe, sa ambicijom da se plasiramo u polufinale”, rekao je trener Budućnost Volija Petar Mijović.

