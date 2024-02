Sjutra start 76. Prvenstva Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Prvenstvo Crne Gore u šahu počeće sjutra, a okupiće 62 šahista, među kojima i šest velemajstora, saopšteno je iz Šahovskog saveza.

Nagradni fond šampionata iznosi rekordnih 15.000 RUR, a igraće se 11 kola po švajcarskom sistemu.

Prvi favorit po rejtingu je velemajstor Denis Kadrić, koji je prošlu godinu završio velikom bronzom na Evropskom prvenstvu u brzopoteznom šahu.

Kadriću će to biti drugi nastup na nacionalnim šampionatima, dok će drugi nosilac, njegov reprezentativni kolega Nikit Petrov, prvi put nastupiti na smotri najboljih crnogorskih šahista.

Startna pozicija broj 3 rezervisana je za desetostrug prvaka Crne Gore, velemajstora Nikolu Đukića, dok je četvrti favorit reprezentativac Luka Drašković.

Svoju šansu tražiće i internacionalni majstori Blažo Kalezić i Artem Smirnov, dok je sedmi favorit, bard crnogorskog šaha Božidar Bonja Ivanović, legendarni velemajstor koji u svojim vitrinama ima 16 pobjedničkih pehara.

Listu od deset favorita zaključuju članovi B reprezentacija sa prošlogodišnjeg Evropskog prvenstva Aleksandar Tomić i Andrej Šuković, kao i velemajstor Nebojša Nikčević.

Prošlogodišnji prvak, velemajstor Dragiša Blagojević, nije se prijavio za učešće na ovogodišnjem šampionatu.

Svoju šansu tražiće i mladi talenti crnogorskog šaha: Peko Đurović, Vuk Miletić, Milo Pobor, a tu su i iskusni igrači poput Predraga Nikača (četvorostrukog šampiona), Veljka Draganića, Bogdana Podlesnika.

Sudijski posao obavljaće Luka LJešković i Mladen Popović.

Šahovski savez Crne Gore obezbijedio je uživo prenos na kanalu MNE sport televizije, ali i putem servisa YouTube.

Pokrovitelj turnira je Ministarstvo sporta i mladih, a turnir se igra u Diplomatskoj kuli Kapital Plaza centra u Podgorici.

Partije prvog kola počeće u 16 sati i 30 minuta.

