Sjutra prvi duel Budućnost Volija i SC Derbija

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Budućnost Volija i SC Derbija odigraće sjutra u Podgorici prvu utakmicu finala plej-ofa prvenstva Crne Gore.

Budućnost je u polufinalu eliminisala Sutjesku, dok je SC Derbi nastup u finalu, prvom u klupskoj istoriji, izborio pobjedama u dva meča protiv Mornara.

Duel u dvorani Morača počeće u 20 sati.

Finalna serija se igra na tri pobjede.

Budućnost je bila učesnik svih 15 finala od sticanja nezavisnosti Crne Gore, a samo jednom nije osvojila titulu – 2018. godine kada je šampion bio Mornar.

SC Derbi će prvi put igrati finale finale plej-of.

