Sjutra prvenstvo Crne Gore u karateu za kadete, juniore i mlađe seniore

Podgorica, (MINA) – Prvenstvo Crne Gore u karateu za kadete, juniore i mlađe seniore, biće održano sjutra u Nikšiću, a okupiće 172 takmičara iz 28 klubova, saopšteno je iz Karate saveza.

Navodi se da će se takmičenje odvijati na tri borilišta, kao i da pravo nastupa imaju isključivo uredno i pravilno registrovani takmičari u 2023. godini.

Prvenstvo će biti održano u katama i borbama, pojedinačno i ekipno.

“Obaveza takmičara, odnosno klubova je da obezbijede zaštitnu opremu WKF, ljekarsko uvjerenje ne starije od šest mjeseci i polisu osiguranja. Kotizacija po takmičaru iznosi 15, a za tim 20 EUR”, saopšteno je iz Karate saveza.

Takmičenje u Sportskom centru Nikšić počeće u devet sati i 30 minuta.

