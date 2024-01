Sjutra promocija knjige Svetislava Pešića

Podgorica, (MINA) – Legendarni košarkaški trener Svetislav Pešić predstaviće sjutra u Podgorici knjigu “Moja igra – moj put”, saopšteno je iz Košarkaškog saveza.

To je autobiografija slavnog košarkaškog trenera koji je svoju ljubav prema sportu, predanost i uspjeh krunisao svjetskim zlatom.

“To nije samo autobiografija, niti je samo knjiga o košarci i o treniranju, već i životu, o principima i vrijednostima koje vode do uspjeha. Znanje, iskustvo i pobjednički pogled na svijet koji su nesebično dati u knjizi mogu se primeniti na svim životnim poljima”, stoji u predgovoru knjige.

Pešić, trenutno selektor Srbije, jedan je od najtrofejnijih evropskih trenera.

Sa reprezentacijom SR Jugoslavije osvojio je Svjetsko prvenstvo 2002. i šampionat Evrope godinu ranije.

Šampion Evrope bio je i sa Njemačkom 1993. godine.

Prošle godine sa Srbijom igrao je finale prvenstva svijeta.

Zlatna evropska i svjetska odličja osvajao je sa igračima do 16 (1985) i 17 (1986) godina, dok je sa generacijom igrača do 19 godina bio prvak svijeta (1987).

Kao igrač sa sarajevskom Bosnom osvojio je titulu prvaka Evrope 1979. godine.

Promocija knjige biće održana u Multimedijalnoj sali Univerzitetskog centra, a počeće u 16 sati panel diskusijum tokom koje će pored Pešića govoriti i selektor Boško Radović.

Najavljeno je da će promociji prisustvovati i Pešićevi gosti iz svijeta košarke.

