Podgorica, (MINA) – Prve utakmice polufinala Kupa Crne Gore u fudbalu biće odigrane sjutra.

Na Gradskom stadionu sastaće se Budućnost i Rudar, dok će u podgoričkon naselju Stari aerodrom rivali biti Dečić i Jezero.

Obje utakmice počeće u 18 sati.

Revanši su na programu 8. maja.

