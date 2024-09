Sjutra okupljanje ženske rukometne reprezentacije

Podgorica, (MINA) – Ženska rukometna reprezentacija Crne Gore okupiće se sjutra u Podgorici i početi pripreme za Evropsko prvenstvo koje će od 28. novembra do 15. decembra biti odigrano u Austriji, Mađarskoj i Švajcarskoj.

Biće to ujedno prvo okupljanje pod vođstvom nove selektorke Suzane Lazović.

Lazović za prvo okupljanje računa na 24 rukometašice.

Na spisku su Golmanke – Marina Rajčić, Armel Atingre i Ljubica Glendža;

Krila – Ivona Pavićević, Dijana Mugoša, Nađa Kadović, Ivana Vujadinović, Nina Bulatović i Milica Trifunović;

Pivoti – Tatjana Brnović, Ivana Godeč, Bobana Olteanu i Andrijana Tatar;

Bekovi – Đurđina Jauković, Jelena Radivojević, Sara Burić, Milena Raičević, Matea Pletikosić, Itana Grbić, Tanja Ivanović, Jelena Vukčević, Katarina Džaferović, Đurđina Malović i Nikolina Marković.

Crnogorske rukometašice naredne sedmice treniraće u Podgorici, a do Evropskog prvenstva krajem novembra, imaće još jedno okupljanje u oktobru.

Prvi trening na programu je sjutra u 17 sati, u dvorani Sportsko-kulturnog centra Univerziteta Crne Gore.

Na EHF Euro 2024, Crna Gora će igrati u grupi u Debrecinu, a rivali će biti Srbija, Rumunija i Češka.

Dvije prvoplasirane selekcije izboriće plasman u glavnu rundu.

Crnogorskoj reprezentaciji biće to osmo učešće na kontinentalnoj smotri na koju dolazi kao bronzana sa posljednjeg EHF Euro 2022 čiji je jedan od domaćina bila i Podgorica.

