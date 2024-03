Sjutra okupljanje crnogorskih rukometaša

Podgorica, (MINA) – Muška rukometna reprezentacija Crne Gore okupiće se sjutra u Podgorici, u okviru EHF sedmice.

Biće to prvo okupljanje crnogorskih rukometaša nakon januarskog Evropskog prvenstva u Njemačkoj.

Crna Gora će tokom EHF sedmice odigrati dva kontrolna meča protiv Gruzije, koji će biti odlična uvertira za majski baraž protiv Belgije ili Italije za plasman na Svjetsko prvenstvo.

Na spisku su igrači koji su činili okosnicu tima na Evropskom prvenstvu, kao i oni koji su bili na širim spiskovima za prethodna okupljanja.

U dresu sa državnim grbom trebalo bi da debituju igrači Lovćena – bekovi Filip Krivokapić i Milorad Bakić, koji su odličnim igrama u dresu šampiona Crne Gore zavrijedili poziv selektora Šole.

Selektor Vlado Šola ranije je objavio spisak na kojem su golmani – Nebojša Simić, Nikola Matović i Haris Suljević;

Krila – Miloš Vujović, Aleksandar Bakić, Filip Vujović, Mirko Radović, Luka Radović i Vojislav Vukić;

Pivoti – Vuk Lazović, Nemanja Grbović, Miodrag Ćorsović, Mihailo Šćekić i Luka Vujović;

Bekovi – Radojica Čepić, Filip Krivokapić, Vasilije Kaluđerović, Milorad Bakić, Arsenije Dragašević, Vuko Borozan, Branko Vujović, Stefan Čavor i Risto Vujačić.

Prvi trening u dvorani Univerziteta Crne Gore na programu je sjutra u 18 sati.

