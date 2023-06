Sjutra odluka o finalistima

Podgorica, (MINA) – Velemajstori Denis Kadrić i Nebojša Nikčević remizirali su u prvoj partiji polufinala kvalifikacionog turnira za Svjetski kup.

Remi je sklopljen nakon ponavljanja poteza, odnosno vječitog šaha.

Velemajstori odigrali su sadržajnu partiju, bijele figure vodio je Kadrić, a Nikčević se odlučio za rusku odbranu.

Drugi velemajstorski duel pripao je bez borbe Nikoli Đukiću, nakon što je velemajstor Dragiša Blagojević nezadovoljan nemogućnošću ponovnog žrijeba za polufinale i drugačijeg tumačenja pravilnika iz protesta odlučio da ne igra današnju partiju.

Druge partije polufinala na programu su sjutra u 14 sati.

Organizator turnira je Šahovski savez, u saradnji sa Opštinom Nikšić, Inovaciono preduzetničkim centrom Tehnopolis i Šahovskim klubom Elektroprivreda, a pod pokroviteljstvom Ministarstva sporta i mladih.

