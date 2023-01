Sjutra nastavak Regionalne vaterpolo lige

Podgorica, (MINA) – Vaterpolisti hercegnovskog Jadrana i kotorskog Primorca nastaviće sjutra u Šibeniku takmičenje u regionalnoj Premijer ligi, utakmicama sedmog kola.

Jadran će u 19 sati igrati protiv imenjaka iz Splita, dok će sat i 45 minuta kasnije početi duel Solarisa i Primorca.

U petak, Mornar biće rival Primorca (17.15), dok će se Jadran sastati sa Solarisom (19).

Za subotu zakazani su dueli Primorca i splitskog Jadrana (11.45), odnosno Jadrana i Mornara (13.30).

Obaveze u regionalnom takmičenju imaće i kotorski Kataro i Budva, u A1 ligi, na turniru u Splitu.

Kotorski tim u petak očekuje duel sa Partizanom (17.45), dok će se Budva sastati sa POŠK-om (19.30).

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS