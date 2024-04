Sjutra nastavak prvenstva Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Prvenstvo Crne Gore u vaterpolu biće nastavljeno sjutra duelom trežeg kola, u kojem će rivali biti Budva i Kataro.

Početak meča, u kojem će se obje ekipe boriti za prve bodove ove sezone, zakazan je za 19 sati i 30 minuta.

U drugom meču, Jadran će u četvrtak u 19 sati na Škveru, dočekati Primorac.

Oba tima u prva dva kola ostvarila su pobjede.

Jadran je na startu bio bolji od Budve 17:6, a u drugom kolu od Katara 19:5.

Primorac je slavio protiv Katara 20:9 i Budve 20:6.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS