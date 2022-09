MPCFL: Sjutra mečevi desetog kola

Podgorica, (MINA) – Utakmicama desetog kola sjutra će, nakon dvonedjeljne pauze, biti nastavljeno takmičenje u Meridianbet Prvoj crnogorskoj fudbalskoj ligi.

Sutjeska, koja brani trofej, igraće u 15 sati Nikšiću protiv Jedinstva France.

U isto vrijeme počeće i duel Rudara i plavskog Jezera u Pljevljima.

Za 16 sati zakazani su mečevi između Dečića i Mornara na Kampu Fudbalskog saveza, odnosno Petrovca i Arsenala na stadionu Mitar Mićo Goliš.

U posljednjem meču ovog kola, u nedjelju na Gradskom stadionu sastaće se Budućnost i Iskra.

Čelnu poziciju na tabeli, nakon devet kola i prve četvrtine šampionata, dijele Sutjeska, Budućnost i Dečić sa po 17 bodova.

Jezero i Petrovac osvojili su po 15, dok je šesti Arsenal sa 12 bodova.

