Sjutra karate turnir Trofej Iskra

Podgorica, (MINA) – Tradicionalni internacionalni karate turnir Trofej Iskra biće održan sjutra u Danilovgradu, a okupiće 733 takmičara iz 44 klubova i pet država, najavili su organizatori.

Takmičenje će biti održano u obje takmičarske discipline, pojedinačno i ekipno, u muškoj i ženskoj konkurenciji, u uzrasnim kategorijama od poletaraca do juniora.

Na šestom izdanju Trofeja Iskra za medalje boriće se takmičari iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Sjeverne Makedonije, Albanije i Crne Gore.

Predsjednik danilovgradskog kluba, Vuk Žarić, kazao je da će turnir biti odlična prilika da ljubitelji karatea na djelu vide osvajače medalja sa najvećih evropskih i svjetskih takmičanja.

“Odlična prilika i za sve takmičare da se pokažu u najboljem svjetlu i steknu dragocjeno iskustvo, ali i za publiku da uživa u vrhunskom karateu i podrži naše najbolje sportiste”, rekao je Žarić agenciji MINA.

Početak nedjeljnog turnira u Sportskom centru u Danilovgradu zakazan je za devet sati i 30 minuta.

