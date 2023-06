Sjutra izborna Skupština Košarkaškog saveza

Podgorica, (MINA) – Izborna Skupština Košarkaškog saveza Crne Gore biće održana sjutra u podgoričkom hotelu Voko, najavljeno je iz te asocijacije.

Delegati će birati predsjednika i novo rukovodstvo Saveza.

Kandidature su predali dosadašnji predsjednik Nikola Peković i Igor Lukšić.

Peković je na polovini četvorogodišnjeg mandata, a za prvog čovjeka crnogorske košarkaške asocijacije izabran je jednoglasnom odlukom delegata 24. maja 2021. godine.

Lukšić je tu funkciju obavljao od marta 2010. do februara 2011. godine, u periodu između odlaska Veselina Barovića i dolaska Mila Đukanovića.

Bio je poslanik, ministar finansija, predsjednik Vlade Crne Gore od 2010. do 2012, zamjenik premijera i ministar spoljnih poslova i evropskih integracija u Đukanovićevoj vladi od 2012. do 2016. godine.

Trenutno je vanredni profesor na Univerzitetu Donja Gorica, a 2016. godine je bio i kandidat za generalnog sekretara Ujedinjenih nacija, ali je odustao.

Sjednica u hotelu Voko počeće u 12 sati, a biće zatvorena za javnost.

