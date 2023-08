Sjutra dueli u Petrovcu i Baru, startuje i Druga liga

Podgorica, (MINA) – Utakmicama četvrtog kola u Petrovcu i Baru sjutra će biti nastavljeno takmičenje u Meridianbet Prvoj crnogorskoj fudbalskoj ligi (MPCFL).

Petrovac, lider šampionata, ugostiće Rudar, jedini tim koji je bez bodova i datog gola u dosadašnjem dijelu takmičenja.

Rivali u Baru biće Mornar i tivatski Arsenal.

Oba subotnja duela počeće u 20 sati i 30 minuta.

Budućnost će dan kasnije ugostiti plavsko Jezero, u Bijelom Polju sastaće se Jedinstvo Franca i Sutjeska Meridianbet, dok će na DG areni rivali biti Mladost Lobbet i Dečić.

Nedjeljni mečevi zakazani su za 20 sati.

Za subotu zakazan je start nove sezone Druge crnogorske lige. Sastaće se: Iskra – Igalo, Kom – Lovćen, Bokelj – Grbalj, Berane – Internacional i Otrant-Olimpik – Podgorica.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS