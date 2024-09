Sjutra duel Dečića i Budućnosti

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Dečića i Budućnosti odigraće sjutra u Tuzima premijerni meč devetog kola Meridianbet Prve crnogorske fudbalske lige.

Duelom zvaničnog šampiona i lidera šampionata zvanično će biti otvoren renovirani stadiona u Tuzima.

Najavljeno je da će stadion zvanično proglasiti otvorenim predsjednik Fudbalskog saveza Dejan Savićević sa čelnicima Opštine Tuzi i Fudbalskog kluba Dečić.

Rekonstrukcija stadiona u Tuzima počela je 2022. godine.

Početak meča zakazan je za 19 sati.

